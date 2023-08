Junta militar do Níger ordenou a expulsão do embaixador francês

De euronews

A tensão entre a junta militar do Níger e a França está a aumentar

Os líderes golpistas retiraram as credenciais ao embaixador francês e ordenaram à polícia que o expulsasse do país por ações contrárias aos interesses do Níger. As relações entre Paris e Niamei deterioraram-se acentuadamente após o golpe de Estado de 26 de julho, amplamente apoiado pela população.

PUBLICIDADE

A junta também exige a retirada dos 1.500 soldados franceses destacados no país. A França não reconhece a legitimidade da Junta e tinha-se recusado a retirar o seu embaixador quando recebeu um ultimato no sábado passado.