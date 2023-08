Viu a "Super Lua Azul"?

De Euronews

Fenómeno astronómico raro ocorreu na última noite, juntando uma "Super Lua" com a segunda Lua Cheia do mês de Agosto

Quem olhou para o céu na noite desta quarta para quinta-feira poderá ter sido testemunha de um fenómeno astronómico raro: uma "super lua azul".

Um fenómeno com um nome enganador, já que o satélite natural da Terra não mudou exatamente de cor.

Uma "super lua" ocorre quando uma Lua Cheia coincide com o ponto de órbita mais próximo da Terra, o que acontece várias vezes por ano.

O que tornou raro o fenómeno desta vez foi que se tratou da segunda Lua Cheia no mesmo mês, depois de uma primeira a 1 de Agosto, o que se designa de uma "Lua Azul".

A junção dos dois factos criou assim uma "Super Lua Azul", fenómeno que se tinha produzido pela última vez em 2009 e que só deverá voltar a ocorrer, de acordo com a NASA, em 2037.

Uma longa espera para a próxima ocorrência, mas que será brindada, segundo as previsões, com duas "Super Luas Azuis" no espaço de três meses.