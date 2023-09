Conferências do Estoril tentam centrar debate na humanidade

De Johan Bodinier

Edição deste ano, a oitava, está subordinada ao tema “Re-Humanizar o Mundo."

Em Portugal, nas Conferências do Estoril, discute-se como colocar os seres humanos no centro do mundo.

PUBLICIDADE

O evento de dois dias junta um grande número de participantes para discutir desafios globais.

Com intervenções de ex-presidentes, vencedores de Prémios Nobel, ativistas ambientais e artistas, a missão da conferência é combater a desinformação, partilhar conhecimento e moldar o discurso público a nível internacional.

Enfatizando as Pessoas, o Planeta, a Paz e as novas Políticas, a conferência sublinha os imperativos que a rápida evolução do mundo está a enfrentar.

“O que estamos a ver hoje é que a mudança que o mundo e a Europa estão a enfrentar é muito rápida. E, claro, estas conferências são mais necessárias do que nunca”, explicou, em entrevista à Euronews o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Veja o vídeo acima para conhecer mais detalhes.