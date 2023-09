Do Parlamento finlandês para a Fundação Tony Blair

De Euronews

Sana Marin põe fim à carreira na política, embora reconheça que poderá vir a retomá-la no futuro.

Sanna Marin vai renunciar ao seu lugar no Parlamento finlandês para se dedicar a um novo trabalho na Fundação Tony Blair.

A antiga primeira-ministra da Finlândia, que perdeu as eleições de abril para a direita, demitiu-se do cargo de deputada para se tornar conselheira estratégica do Instituto para a Mudança Global do antigo primeiro-ministro britânico.

"É uma fundação muito grande, sem fins lucrativos, que opera em mais de 30 países. O meu principal papel será aconselhar governos e líderes de diferentes países sobre questões políticas que me são familiares”, revelou.

Sanna Marin tornou-se uma figura da política internacional em 2019, quando foi eleita a primeira-ministra mais jovem do mundo. Tinha 34 anos de idade.

Pouco tempo depois, teve de gerir a crise pandémica na Finlândia e, mais recentemente, a quebra da neutralidade histórica, liderando o pedido de adesão à NATO.

Com esta decisão, põe fim à carreira na política, embora reconheça que poderá vir a retomá-la no futuro.

A Fundação Tony Blair confirmou a notícia, destacando o "historial de realizações" da antiga primeira-ministra.