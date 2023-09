Os "All Blacks" nem começaram mal, mas acabaram atropelados pelos "galos" no jogo de abertura do Mundial de râguebi

A França venceu a Nova Zelândia, esta sexta-feira, no jogo de abertura do Mundial de Râguebi.

PUBLICIDADE

Desta vez o poder do Haka inicial não ajudou os "All Blacks". Após um primeiro tempo equilibrado, que terminou 9-8, os anfitriões do torneio acabaram por ser mais fortes.

No Stade de France, em Paris, os gauleses venceram os neozelandeses, por 29-13, e assumiram a liderança do grupo A, que inclui ainda a Itália, o Uruguai e a Namíbia.

Este sábado há quatro jogos, com destaque para o Inglaterra – Argentina, do grupo D. De resto, jogam Itália-Namíbia (A), Irlanda-Roménia (B) e Austrália-Geórgia (C).

Portugal também faz parte do grupo C e estreia-se no torneio no sábado, dia 16, contra uma das melhores seis seleções do mundo, a do País de Gales. Os "lobos" ibéricos defrontam depois a Geórgia, dia 23, a Austrália, dia 1 de outubro, e as Ilhas Fiji, dia 8 de outubro.

O Mundial de Râguebi decorre em França até dia 28 de outubro.