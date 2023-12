De Euronews

A algumas horas de Portugal receber o novo ano, há países que já deram as boas-vindas a 2024, com o habitual fogo de artifício.

Enquanto se aguarda pela chegada do novo ano em Portugal, do outro lado do mundo já se fez a festa para dar as boas-vindas a 2024.

A Nova Zelândia foi um dos primeiros países a entrar em 2024 com lasers e fogos de artifício sobre a Sky Tower e a Auckland Harbour Bridge.

Na Austrália, a Sydney Harbour Bridge foi palco para o habitual fogo de artifício e um espetáculo de luzes.

A noite de passagem de ano em Sydney contou com o maior dispositivo policial de sempre para garantir a segurança nas ruas, já que mais de 1 milhão de pessoas juntaram-se na orla do porto para assistir aos festejos.

Segundo as autoridades locais, muitos australianos e turistas acamparam nos melhores pontos desde a manhã de domingo para conseguirem as melhores vistas possíveis.

Em Hong Kong, a noite foi iluminada com um espetáculo de som e pirotecnia de 12 minutos, superando qualquer exibição anterior de véspera de Ano Novo na cidade.

Já Pequim entrou em 2024 com uma contagem regressiva no parque de Shougang, uma paisagem industrial histórica transformado em ponto turístico da cidade.