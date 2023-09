Federação Internacional da Cruz Vermelha apela a doações para Marrocos

De Euronews

Organização está a angariar o equivalente a 105 milhões de euros para satisfazer necessidades básicas das vítimas do terramoto que recentemente abalou o país.

Já são mais de 2900 as vítimas mortais na sequência do terramoto que este fim de semana abalou Marrocos. O balanço mais recente do ministério marroquino do Interior dá conta de pelo menos 5530 feridos.

As chuvas desta terça-feira agravaram a já difícil situação no terreno ao transformarem em lama os escombros das casas construídas em adobe.

A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) apelou esta terça-feira às doações da comunidade internacional.

Caroline Holt, diretora de operações da organização disse estar em curso a angariação de "100 milhões de francos suíços (106 milhões de euros) para satisfazer as necessidades mais urgentes neste momento, incluindo saúde, água, saneamento e higiene, abrigos e artigos de primeira necessidade".

O apoio às vítimas do terramoto é coordenado pela Fundação Mohammed V. Até ao momento, apenas Espanha, Reino Unido, Qatar e Emirados Árabes Unidos foram autorizados a prestar ajuda.

Portugal mostrou-se já disponível e pronto para ajudar Marrocos, mas mantém-se excluído da lista de países a poder prestar apoio. De fora está também França por tensões diplomáticas entre os dois países.