Kim Jong Un regressa a casa depois de concluir viagem ao Extremo Oriente russo

O ponto alto desta visita do líder norte-coreano foi o encontro com o presidente russo Vladimir Putin onde foram reforçadas as parcerias políticas e militares das duas nações cada vez mais isoladas.

Os meios de comunicação social russos afirmam que o líder norte-coreano Kim Jong Un já está a regressar a casa depois de ter concluído uma viagem ao Extremo Oriente da Rússia. De acordo com a agência noticiosa estatal russa RIA, realizou-se uma cerimónia de despedida de Kim no domingo.

Desde que entrou na Rússia a bordo do comboio blindado, na terça-feira passada, Kim encontrou-se com o Presidente Vladimir Putin e visitou importantes instalações militares e tecnológicas, suscitando preocupações externas sobre uma aliança de armamento entre as duas nações isoladas.

Um dia depois de ter inspeccionado os bombardeiros russos com capacidade nuclear e outras armas avançadas, o líder norte-coreano, Kim Jong Un, mostrou-se mais leve no domingo, visitando uma universidade e assistindo a um espetáculo de morsas num aquário russo.

Os meios de comunicação social norte-coreanos sublinharam a importância da viagem de Kim, descrevendo as suas conversações com o Ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, para expandir a "coordenação estratégica e tática" entre as forças armadas dos dois países, numa altura em que aumentam as preocupações do Ocidente sobre uma aliança de armamento que poderia alimentar a guerra do Presidente russo Vladimir Putin contra a Ucrânia.