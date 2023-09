Kim Jong-Un promete "apoio total e incondicional" a Putin

De Euronews

Ocidente teme que encontro entre líderes russo e norte-coreano conduza a apoio militar de Pyongyang na invasão russa da Ucrânia

Kim Jong-Un prometeu "apoio total e incondicional" a Vladimir Putin num encontro no extremo leste da Rússia, que o Ocidente teme que conduza a um acordo de fornecimento de armas para a guerra na Ucrânia.

PUBLICIDADE

O líder da Coreia do Norte foi recebido pelo presidente russo no Cósmodromo de Vostochny, na região de Amur, na Sibéria.

Kim Jong-Un, líder da Coreia do Norte:"Estamos confiantes de que o Exército e povo russo obterão uma grande vitória na luta justa para punir os grupos maléficos que procuram a hegemonia, expansão e ambição e para criar um ambiente de desenvolvimento estável."

Vladimir Putin, presidente da Rússia:"As nossas relações foram fundadas durante a luta da Coreia pela liberdade, em 1945, quando os soldados soviéticos e coreanos esmagaram, lado-a-lado, os militaristas japoneses. Também hoje, esforçamo-nos por reforçar os laços de camaradagem e de boa vizinhança."

Os Estados Unidos avisaram que Pyongyang "pagaria um preço" se enviasse apoio militar para a invasão russa da Ucrânia.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse, por seu lado, que qualquer cooperação com a Coreia do Norte "deve respeitar as sanções" das Nações Unidas.