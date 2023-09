Putin dá as boas-vindas a Kim Jong-un num cosmódromo no extremo leste da Rússia

De Euronews

Líder norte-coreano chegou numa limusina preta às instalações de montagem e teste de foguetões do cosmódromo Vostochni.

O Presidente russo, Vladimir Putin, recebeu hoje o líder norte-coreano, Kim Jong-un, no Cosmódromo de Vostochny, na região de Amur, na Sibéria, para uma cimeira, a segunda desde 2019, que deverá incluir um acordo sobre armas e tecnologia militar.

O líder norte-coreano chegou numa limusina preta ao edifício de montagem e teste de foguetões do cosmódromo, e os dois apertaram as mãos com rostos sorridentes e trocaram algumas palavras.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, terá dito ao homólogo russo, Vladimir Putin, que Pyongyang apoia todas as suas decisões.

"A Rússia ergueu-se agora numa luta sagrada pela defesa da sua soberania e segurança (...) Sempre apoiámos e apoiamos todas as decisões do Presidente Putin", disse Kim ao líder russo no início das conversações entre os dois no Cosmódromo Vostochny, na região de Amur, na Sibéria.

Segundo Washington, o objetivo da viagem é fechar um acordo de armas que permitirá à ao Kremlin dispor das munições necessárias para a guerra na Ucrânia e à Coreia do Norte dispor de ajuda económica e de tecnologia militar.