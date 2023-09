Polónia proíbe entrada de carros com matrícula russa

De Euronews

Com esta decisão, a Polónia torna-se no quarto Estado-membro a aplicar a sanção estipulada pela União Europeia. Medida visa todos os veículos de passageiros.

A Polónia passou a proibir a entrada no país de veículos de passageiros com matrículas russas. A medida, anunciada este sábado pelo ministro polaco do Interior, Mariusz Kaminski, é a mais recente de uma série de sanções impostas pela União Europeia à Rússia, na sequência da invasão da Ucrânia.

PUBLICIDADE

O território polaco tem uma fronteira terrestre com o território russo de Kaliningrado, que é um exclave separado do continente russo. A guarda fronteiriça adverte, no entanto, que a proibição se estende a toda a fronteira.

Com esta decisão, Varsóvia junta-se às vizinhas Estónia, Letónia e Lituânia, que também já proíbem a entrada de carros com matrículas russas nos seus territórios.

Moscovo acusa a Comissão Europeia de racismo e ameaça retaliar através da suspensão das relações diplomáticas com a União Europeia e a retirada dos seus diplomatas de Bruxelas.