Kiev fortalece posição para recuperar Bakhmut

Forças ucranianas libertaram as localidades de Klishchiivka e Andriivka, perto de Bakhmut.

As forças ucranianas informaram ter libertado a aldeia de Klishchiivka, perto de Bakhmut. A conquista pode dar a Kiev posições muito melhores para libertar Bakhmut, ocupada pelos russos.

Um dia antes, a bandeira ucraniana tinha sido hasteada em Andriivka, uma aldeia a sul de Klishchiivka.

O separatista pró-russo e líder da autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, desvaloriza os avanços de Kiev.

"No que diz respeito a Andriivka em si, a localidade está, agora, na zona cinzenta. Não há como o inimigo se instalar lá porque a localidade foi literalmente destruída. As nossas unidades também não têm a oportunidade de se instalarem: é fácil morrer lá, e não vemos nenhum sentido em ganhar uma posição apenas para conseguir uma boa publicidade," afirmou o líder da autoproclamada República Popular de Donetsk.

Moscovo ainda não comentou os avanços de Kiev no terreno de combate.

As forças ucranianas estão a esforçar-se, no leste e no sul, para cortar as linhas logísticas do Exército russo que ligam o território russo à Crimeia, a península ucraniana ocupada desde 2014.