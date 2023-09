Azerbaijão lança "operação antiterrorista" na região de Karabakh

De euronews

A decisão foi tomada na sequência da explosão de duas minas e de um ataque com armas ligeiras e morteiros que Baku atribuiu à Arménia. O Ministério da Defesa da Arménia nega todas estas acusações.

O Ministério da Defesa do Azerbaijão anunciou hoje o lançamento de uma "operação antiterrorista" na região de Karabakh

"As acções locais antiterroristas começaram na região", declarou o departamento militar em comunicado.

O Ministério da Defesa da Arménia já reagiu a estas acusações e garante que não correspondem à realidade.

O Azerbaijão anunciou, esta terça-feira, que seis dos seus cidadãos tinham sido mortos por minas terrestres em dois incidentes distintos na região de Nagorno-Karabakh e culpou "grupos armados arménios ilegais" pela colocação das minas mortais.

Karabakh tem uma população maioritariamente de etnia arménia e saiu do controlo de Baku no início dos anos 90, após uma guerra. O Azerbaijão reconquistou vastas áreas dentro e à volta do território numa guerra em 2020.

Os receios de uma nova guerra aumentaram nos últimos meses, com a Arménia a acusar o Azerbaijão de aumentar as suas tropas e a denunciar o bloqueio da sua única ligação terrestre a Karabakh, de maioria arménia.