A contraofensiva da Ucrânia à invasão russa prossegue no terreno, pela região de Donetsk, ao mesmo tempo que em Rammstein se debate a defesa ucraniana

Lviv, no ocidente da Ucrânia, sofreu às primeiras horas desta terça-feira um ataque de drones russos. O ataque decorreu entre as 01:30 horas locais e as 03 horas, referiu um jornalista da France Press, que está na cidade.

Há informações de pelo menos uma pessoa ferida.

O ataque aconteceu horas depois de a Alemanha ter anunciado um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia, no valor de 400 milhões de euros, e onde se incluem munições, sistemas de desminagem e geradores de eletricidade e calor.

O anúncio do ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, surgiu numa entrevista ao jornal Bild e em vésperas de uma nova reunião, esta terça-feira, em Rammstein, do grupo de contacto para a defesa da Ucrânia, liderada pelo secretário da Defesa norte-americano Lloyd J. Austin III.

"Vamos falar dos nossos compromissos futuros para a Ucrânia. Em Toledo, já os debatemos. Foram colocadas na mesa diversas propostas. Os ministros vão continuar a discuti-las e a preparar a reunião que vamos realizar em Kiev nas próximas semanas", afirmou o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell.

No terreno, a Rússia alega ter destruído bases militares ucranianas perto de Kupyansk, ao mesmo tempo que a contraofensiva ucraniana prossegue com a libertação, um pouco mais a sul, de várias localidades nos arredores de Bakhmut, na região de Donetsk.

Uma dessas cidades é Andriivka, onde a bandeira da Ucrânia voltou a ser hasteada esta semana apesar dos constantes bombardeamentos russos sobre a região.