OCDE revê em baixa crescimento da zona euro

A economia da moeda única irá expandir apenas 0,6% este ano, em que a Alemanha não deverá escapar de uma contra4ão de 0,2%.

A OCDE revê em baixa para 0,6% o crescimento da zona euro entre 2023 e 2024. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico publicou esta terça-feira um relatório. onde refere que “o impacto da política monetária mais restritiva está a tornar-se cada vez mais visível“, acrescentando que “a confiança das empresas e dos consumidores está a diminuir”.

À comunicação social, Clare Lombardelli, economista principal da OCDE, esclareceu que "globalmente, as perspetivas para a indústria transformadora parecem fracas. E embora sejam ainda positivas para os serviços, deterioraram-se desde maio" .

Os especialistas antecipam, para este ano, uma contração de 0,2% para a Alemanha, ao contrário de Espanha, com um crescimento de 2,3%, e França e Itália, com ligeiros ganhos.

A OCDE regista "grandes diferenças entre os países", com perspetivas "mais fortes nos Estados Unidos da América (EUA)do que na Europa" mas afirma que "em ambas as áreas, as empresas esperam agora menos atividade do que há seis meses".

Também as perspetivas da China foram revistas em baixa, com uma uma descida de 0,3 pontos a colocar o crescimento nos 5,1% .

Já a previsão de crescimento mundial sobe para 3%, com os EUA e os principais países emergentes - Brasil (+1,5 pontos para os 3,2%), Índia (+0,3 pontos para os 6,3%), Rússia (+2,3 pontos para os 0,8%) e África do Sul (+0,3 pontos para os 0,6%) - a impulsionar a atividade económica.