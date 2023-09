Shell deve iniciar fase de testes na bacia de gás e petróleo na Albânia no próximo mês

De euronews

A empresa é mais cautelosa do que o governo albanês e quer fazer testes para obter mais dados antes de qualquer anúncio oficial.

A descoberta de uma importante bacia de gás e petróleo no sul da Albânia está a ser confirmada a uma profundidade de cerca de 6 mil metros em Shpirag, na provícia de Berat. A equipa técnica da Shell Upstream Albania deve iniciar a fase de testes no próximo mês. Os especialistas albaneses acreditam que as reservas serão exploradas em breve.

“É um estágio muito avançado. Esperamos grandes quantidades de petróleo, comparável ao Val d'Agri, na Itália, que produz 100 mil barris de petróleo por dia”, afirma Stavri Dhima, especialista em gestão de energia.

Numa visita no final de agosto aos campos de petróleo e gás, o primeiro-ministro albanês, Edi Rama, anunciou que a Shell está pronta para investir 7 mil milhões de euros na província de Berat.

Em 2019, a Shell Upstream Albania decidiu perfurar em Shpirag-5 com o objetivo de confirmar se as reservas encontradas na área poderiam ser economicamente rentáveis.