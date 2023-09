Progressos prometedores a conhecer no Dia Mundial da Doença de Alzheimer

De Euronews

Um dos novos medicamentos parece abrandar declínio das capacidades cognitivas em 35%

No Dia Mundial da Doença de Alzheimer, são anunciados progressos científicos muito significativos na luta contra esta doença degenerativa que afeta cerca de 55 milhões de pessoas em todo o mundo.

Os ensaios clínicos de dois medicamentos demonstraram que podem abrandar o desenvolvimento da enfermidade.

O Donanemab e o Leqembi atacam uma proteína nociva que contribui para a acumulação de placas no cérebro.

"Pela primeira vez, vemos que a doença de Alzheimer já não é irremediável. Temos um caminho muito claro a fazer para reduzir a gravidade e abrandar a progressão da doença. Por isso, é muito encorajador para todas as outras terapias que estão a surgir, saber que podemos fazer algo para melhorar esta doença", explica Stephanie Fowler, neurocientista do Instituto de Investigação da Demência do Reino Unido.

Ainda existem questões relativas à segurança dos tratamentos, que podem ter entre os efeitos secundários hemorragias ou inflamações.

Os fabricantes estão a analisar a incidência de problemas para avançar com o pedido de aprovação aos reguladores no Reino Unido e nos EUA.