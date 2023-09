Polónia impõe condição para levantar embargo aos cereais ucranianos

De euronews

O ministro da Agricultura polaco disse que os agricultores polacos têm de ser protegidos.

A Polónia está disposta a discutir propostas para ajudar o trânsito de cereais ucranianos mas apenas se os agricultores polacos forem protegidos.

Contra a decisão de Bruxelas, Varsóvia prorrogou a proibição das importações de cereais da Ucrânia.

O ministro da Agricultura polaco, Robert Telus, vai reunir-se na próxima semana com o homólogo ucraniano e espera que Kiev retire a queixa da Organização Mundial do Comércio. "Quero dizer, em primeiro lugar, que não levantaremos o nosso embargo até encontrarmos uma solução conjunta (com Kiev) que seja segura e eficaz, para que os interesses dos agricultores polacos sejam salvaguardados e os cereais ucranianos não entrem no mercado polaco. Essa é a condição número 1", afirmou.

Quatro países europeus mantêm a proibição das importações de cereais provenientes da Ucrânia, que voltou a fretar um navio no Mar Negro, apesar das ameaças russas de considerá-los alvos de guerra.

Esta sexta-feira um navio cargueiro com três mil toneladas de trigo zarpou em direção ao Egito. É o segundo navio que se atreve a navegar nessas águas desde que a Rússia impôs o bloqueio em julho.

Na terça-feira, um primeiro navio com carga semelhante partiu com destino a Israel. O navio cargueiro acaba de cruzar o estreito do Bósforo.