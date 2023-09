Arménia recebe milhares de refugiados do Nagorno-Karabakh

De Euronews

Fluxo de refugiados étnicos arménios acelera, em operações de evacuação supervisionadas por forças de manutenção da paz russas

Há cada vez mais refugiados do Nagorno-Karabakh a chegar à Arménia. Perto de cinco mil arménios já atravessaram a fronteira, deslocados pela recente operação militar lançada pelo Azerbaijão para retomar o controlo do território.

Estima-se que a maioria dos 120.000 habitantes do Nagorno-Karabakh de origem étnica arménia se vejam obrigados a deixar as terras dos antepassados, face a um futuro incerto na Arménia.

Anabel Ghulasyan, refugiada étnica arménia: "Havia muita gente. Estávamos simplesmente sentados ao lado uns dos outros no chão, ricos ou pobres, todos no mesmo lugar."

Valentina Asryan, refugiada étnica arménia: "Não tenho aqui nenhum parente, nem para onde ir."

As operações de evacuação estão a ser supervisionadas por forças de manutenção da paz russas. Depois da operação militar lançada por Baku no passado dia 19, que culminou com a derrota das autoridades pró-independentistas, estão em curso negociações com vista à reintregração do Nagorno-Karabakh no Azerbaijão.