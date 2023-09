Ucrânia alega assassinato de comandante russo em recentes ataques na Crimeia

Rússia não reagiu ao anúncio da alegada morte do comandante da frota do Mar Negro.

As forças armadas da Ucrânia afirmam ter matado o comandante da frota russa do Mar Negro durante recentes ataques a alvos russos no território da Crimeia – controlado pelo Kremlin.

Numa atualização sobre as alegadas baixas no lado da Rússia durante a operação de destruição do navio “Minsk” e do submarino “Rostov-On-Don”, as forças ucranianas afirmam ter matado 62 membros das forças russas nesse ataque que teve lugar no dia 13 de setembro.

Noutro ataque contra o quartel da Frota Russa do Mar Negro, a 22 de setembro, 34 oficiais russos morreram, incluindo o comandante da frota. Ainda segundo a Ucrânia esta operação deixou mais de cem soldados russos feridos. No entanto, estes números ainda não foram confirmados de forma independente.

Do lado da Rússia, a Agência de Notícias TASS adiantou que os danos sofridos pelo submarino russo são considerados como sendo “menores”.