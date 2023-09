Este é o mês mais violento de que há registo na Suécia

De Euronews

Violência tem vindo a crescer no país. Esta quinta-feira, uma mulher morreu numa explosão que se acredita estar ligada a uma guerra de gangues.

Na Suécia, uma mulher morreu na sequência do que a polícia acredita ser a mais recente de uma série de explosões ligadas a uma guerra de gangues. O crime ocorreu numa zona residencial em Fullerö, a norte da cidade de Uppsala. Os investigadores dizem que a jovem de 25 anos era vizinho das instalações visadas e não tinha quaisquer ligações com o mundo do crime.

Esta morte acontece um dia depois de duas outras pessoas terem sido mortas em tiroteios que se acredita estarem ligados a esta guerra, que terá começado com uma cisão no gangue Foxtrot.

Este mês de setembro está a ser o mês mais violento, em termos de mortes em tiroteios, de que há registo na Suécia, desde que a contagem começou a ser feita em 2016. Até à data, 11 pessoas foram mortas a tiro no país, só este mês. O número de mortes violentas também cresceu no ano passado face a 2021.

Há alguns anos que a violência de gangues, em particular ligada ao tráfico de droga e armas, tem vindo a abalar a Suécia, o que tem levado o governo de centro-direita a criar leis mais rígidas sobre este tipo de violência.