Dezenas de mortos em alegados atentados no Paquistão

Primeira explosão ocorreu em Mastung, na província do Baluchistão, durante as celebrações do aniversario do profeta Maomé e vitimou mais de 50 pessoas.

No Paquistão ocorreram, pelo menos, duas explosões mortais, no dia em que se comemora o aniversário do profeta Maomé. Nenhuma reivindicada, até ao momento.

A primeira aconteceu durante uma procissão, no exterior de uma mesquita em Mastung, na província do Baluchistão, no sudoeste do Paquistão, provocando mais de 50 mortos e 58 feridos.

De acordo com informações avançadas pelas autoridades locais o número de vítimas mortais pode aumentar, pois entre os feridos há alguns em estado crítico. Entre os mortos está um polícia.

O responsável da polícia local avançou que, ao que tudo indica, trata-se de um ataque suicida uma vez que a explosão ocorreu perto do veículo do vice-superintendente da polícia. Foi declarado estado de emergência. As autoridades locais apelavam à população para que doasse sangue.

A província do Baluchistão foi, no passado, palco de vários ataques de militantes islâmicos e separatistas.

Quatro mortos em explosão em Peshawar

Uma explosão numa mesquita situada no interior de um complexo policial, em Peshawar na conturbada província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do Paquistão matou quatro pessoas e feriu mais de uma dezena.

Os meios de comunicação social paquistaneses diziam que a detonação ocorreu à hora do sermão, altura em que se reúne o maior número de fiéis neste local de culto.

País celebra aniversário do profeta Maomé

Os muçulmanos no Paquistão e em todo o mundo celebram o aniversário do profeta Maomé, data conhecida como Mawlid an-Nabi. Durante as celebrações, que duram o dia todo, são distribuídas refeições gratuitas à população.

Uma terceira explosão ocorreu na sexta-feira no Paquistão, desta vez no exterior de uma mesquita numa das principais cidades do país, sem que tenham sido registadas vítimas até ao momento, o terceiro ataque mortal a locais de culto no momento em que o país celebra um dos seus feriados mais importantes.

A explosão teve lugar numa mesquita perto da cidade de Peshawar, na conturbada província de Khyber Pakhtunkhwa, durante as orações de sexta-feira, segundo fontes policiais citadas pelo canal de notícias paquistanês Geo News.