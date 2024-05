Organizações internacionais de ajuda humanitária manifestaram preocupação com o facto de milhões de crianças poderem estar em risco de desidratação e de exposição a temperaturas altas.

Centenas de vítimas de insolação estão a ser tratadas em hospitais de todo o Paquistão, numa altura em que uma intensa vaga de calor continua a assolar o país.

Na segunda-feira, as temperaturas atingiriam mais de 50ºC e os residentes locais estão a ser aconselhados a permanecer em casa.

Por todo o país, voluntários criaram campos de ajuda temporários onde as pessoas podem beber água fresca e abrigar-se do calor.

Os serviços de emergência estão a transportar água engarrafada e gelo para prestar tratamento de emergência às vítimas das condições meteorológicas extremas.

As regiões do sudoeste e noroeste do Paquistão também estão a ser afetadas pela vaga de calor.

Paquistaneses bebem água em in Hyderabad, Pakistan.

As temperaturas diurnas subiram até 8ºC acima das temperaturas médias registadas em maio nas últimas duas décadas. O aumento suscita receios de inundações no noroeste devido ao degelo dos glaciares.

Os meteorologistas prevêem que, este mês, as temperaturas subam até aos 55ºC. Em Abril, o Paquistão registou o mês mais chuvoso desde 1961. As fortes chuvas mataram dezenas de pessoas e destruíram propriedades e terrenos agrícolas.

Os cientistas atribuíram as condições meteorológicas adversas às alterações climáticas. As autoridades paquistanesas afirmaram que, apesar de contribuir com menos de 1% para as emissões de carbono, o país suporta o peso das catástrofes climáticas globais.

Várias instituições de solidariedade social também manifestaram a sua preocupação com o facto de as crianças serem particularmente afectadas pelo calor.

A UNICEF afirma que o aumento das temperaturas na região pode pôr em risco a saúde de milhões de crianças se estas não forem protegidas e hidratadas.

Segundo a ONG Save The Children, mais de metade das crianças paquistanesas em idade escolar ficarão sem aulas, durante uma semana,devido à vaga de calor.