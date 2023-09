80% da população de etnia arménia já abandonou Nagorno-Karabach

De Euronews

Mais de cem mil arménios já abandonaram Nagorno-Karabach, segundo anunciou o Governo da Arménia. Trata-se de quase toda a população de etnia arménia do enclave, que fugiu com receio que o Azerbaijão não cumpra a promessa de respeitar os seus direitos.

A Arménia pediu ajuda à União Europeia para receber os cem mil refugiados de Nagorno-Karabach, nomeadamente abrigos temporários e medicamentos.

As Forças de Defesa do Azerbaijão começaram a desmantelar postos militares abandonados que tinham sido criados pelas forças separatistas arménias. Na quinta-feira, os separatistas anunciaram a dissolução da sua república.

As autoridades do Azerbaijão prenderam na sexta-feira o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros do governo separatista de Nagorno-Karabach.

Os protestos antigovernamentais continuam na capital da Arménia, com os manifestantes a expressarem indignação após o colapso do governo separatista em Nagorno-Karabach.