Preço do azeite em Espanha atinge níveis recorde e acima dos restantes países europeus

O preço do azeite - um dos produtos mais consumidos no mundo e essencial na dieta mediterrânica - em Espanha, atingiu níveis recorde nos últimos meses.

A seca e o calor extremos reduziram para metade a produção de azeite no país. O preço, na origem, aumentou 112% em relação ao ano passado, mas a situação dos produtores é complexa. Jesus Anchuelo, da "Unión pequeños Agricultores", UPA, explicava à euronews que tiveram os "custos de produção mais elevados" da história. "O preço do azeite que está a ser vendido agora, que acabou de ser produzido, está a aumentar todas as semanas" mas o valor que lhes foi pago "mal dava para cobrir os custos de produção".

O litro de azeite nas lojas espanholas aumentou 52,5% num ano, segundo o último índice harmonizado de preços, muito acima da média de 38,3% registada na Europa e em países produtores como a Itália, a Grécia e Portugal.

A subida está a afetar outros produtos, como as conservas. O ingrediente mais caro numa lata de sardinhas é, agora, o azeite, como explicava o repórter da euronews, Jaime Velázquez.

Espanha exporta 70% da sua produção. Num contexto de escassez da oferta, os consumidores espanhóis estão a competir num mercado global cada vez mais concorrencial.

Jaime Lillo, diretor-adjunto do "Consejo Oleícola Internacional" explicava que em Espanha estão "habituados a preços de azeite mais baixos do que no resto do mundo". Portanto, o que está a acontecer é que, agora, "passaram a estar mais alinhados com os preços italianos, com os preços pagos nos Estados Unidos, em França, na Grécia".

"Prevê-se que a produção deste ano seja muito semelhante à do ano passado", adiantava o jornalista da euronews. A descida do preço só será possível com o aumento da produção mas, para isso, é preciso combater as "alterações climáticas".