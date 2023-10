Turquia ataca PKK no Curdistão iraquiano após atentado em Ancara

De Euronews

Erdogan reabriu parlamento turco e não mencionou os ataques, falando antes sobre a UE

PUBLICIDADE

Uma série de ataques aéreos turcos atingiram várias zonas do Curdistão no norte do Iraque. Ancara confirmou que a operação visou "duas dezenas" de alvos ligados aos combatentes curdos do PKK - o Partido dos Trabalhadores do Curdistão.

Estes bombardeamentos surgiram após um atentado suicida em Ancara, reivindicado pelo PKK, que teve como alvo a sede da polícia.

Entretanto, o presidente Recep Tayyip Erdogan reabriu o parlamento turco e optou por falar da política externa.

"A Turquia não tem quaisquer expetativas em relação à União Europeia. Há 60 anos que estamos à espera, à porta. Se reverterem as injustiças, nomeadamente a imposição de vistos, que utilizam como uma sanção velada contra nós, poderão corrigir os seus próprios erros. Se não o fizerem, perdem completamente o direito de esperar o que quer que seja de nós", declarou Erdogan.

Um bombista acionou um engenho explosivo no coração da capital turca, este domingo. Um segundo atacante foi abatido pelas autoridades. Dois polícias ficaram feridos.