EUA dizem que ainda não verificaram, de forma independente, o anúncio sérvio. O contigente militar sérvio terá sido reduzido para metade, o nível de tropas está agora no número normal de 4.500 soldados. Kosovo diz que o exército sérvio esteve envolvido no ataque a Banska. Belgrado nega.

Os Estados Unidos saúdam o anúncio da Sérvia de uma retirada da fronteira do Kosovo, após avisos de Washington, embora digam que não conseguiram verificar os movimentos das tropas.

"Vimos relatos de que a Sérvia retirou pessoal e equipamento militar da fronteira. Ainda não verificámos de forma independente e estamos à procura de mais confirmações. Mas, se for verdade, isso será um passo bem-vindo, algo que pedimos que acontecesse na semana passada e gostaríamos que eles tivessem dado esse passo,” afirmou o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller.

O exército sérvio terá reduzido o número de tropas estacionadas na fronteira com o Kosovo para quase metade, sendo agora aproximadamente 4.500 militares.

A Sérvia nega relatos dos EUA e de outros países sobre um aumento militar em massa na sequência de um tiroteio, há mais de uma semana, que matou quatro pessoas e levantou receios de instabilidade na região volátil.

O chefe do Estado-Maior do Exército sérvio, general Milan Mojsilovic, disse, em conferência de imprensa, ter reduzido a presença militar perto de Kosovo depois de os EUA expressaram preocupação com o aumento de tropas.

O General Milan Mojsilovic, confirmou que "Em 25 de setembro o tamanho do contingente era de 8.350 homens. Não só para garantir a linha administrativa na zona de segurança terrestre, mas também os componentes das unidades que aí se localizam ou são implantados perto da linha administrativa"

A Sérvia nega que tenha treinado e armado o grupo de cerca de 30 homens envolvidos no tiroteio numa aldeia do norte do Kosovo, há mais de uma semana, onde morreram um agente da polícia do Kosovo e três insurgentes.

Na sequência da crise, A NATO anunciou, na semana passada, o reforço da força de manutenção da paz no Kosovo com cerca de 200 soldados britânicos