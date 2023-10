França vai fornecer armas à Arménia

De Euronews

Mais de 100 mil arménios já abandonaram o Nagorno-Karabakh. Antigos líderes do território disputado foram detidos pelo Azerbaijão

Ajudar a Arménia a proteger a sua integridade territorial. Numa visita a Erevan, esta foi a prioridade anunciada pela chefe da diplomacia francesa.

Catherine Colonna declarou que Paris pretende fornecer armamento à Arménia perante o conflito atual com o Azerbaijão e o êxodo massivo de arménios, em fuga do território do Nagorno-Karabakh.

"Gostaria de dizer publicamente que a França concordou em estabelecer futuros contratos com a Arménia, que vão permitir o fornecimento de equipamento militar, para que o país garanta a sua defesa. Como decerto compreendem, não posso dar mais detalhes neste momento", declarou Colonna.

Tanto a ministra dos Negócios Estrangeiros como Emmanuel Macron têm manifestado explicitamente o apoio a Erevan face à ameaça de uma possível ofensiva militar generalizada da parte do Azerbaijão.

Em 2022, Baku conquistou mais território disputado e avançou a linha de fronteira azeri em cerca de uma dezena de quilómetros.