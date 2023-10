Rússia condena jornalista a oito anos e meio de prisão

De Euronews

Marina Ovsyannikova foi julgada à revelia por um protesto junto ao Kremlin.

A jornalista russa Marina Ovsiannikova, que ficou popular a Ocidente por se manifestar publicamente contra a guerra e o regime do presidente Vladimir Putin, foi condenada a oito anos e meio de prisão.

Ovsiannikova, que atualmente vive exilada num país europeu, foi julgada à revelia por um tribunal de Moscovo que a considerou culpada de “espalhar informações conscientemente falsas sobre as forças armadas russas”. A condenação deveu-se a um protesto em frente ao Kremlin, em julho do ano passado, onde chamou “assassino” ao presidente russo e “fascistas” aos seus soldados.

Num vídeo anteriormente publicado nas redes sociais, a jornalista já se tinha confessado “envergonhada” por ter colaborado com a propaganda do Kremlin, enquanto trabalhava no Canal 1.

Infelizmente nos últimos anos trabalhei no canal federal e ajudei o Kremlin na propaganda e tenho vergonha do que fiz. A minha mãe é russa, o meu pai é ucraniano e o colar no meu pescoço é o símbolo de esperança de que um dia, os dois povos possam fazer as pazes”, afirmou no vídeo. “Nós calámo-nos em 2014. Não dissemos nada quando Navalny foi envenenado Marina Ovsiannikova Jornalista russa

A justiça russa já tinha condenado Ovsiannikova por outras infrações, com base numa lei promulgada logo após a invasão, a 24 de fevereiro de 2022, que permite punir quem faz declarações contra os militares e o governo russo.

Em outubro do ano passado, fugiu com a filha da prisão domiciliária a que tinha sido condenada por um protesto, em março de 2022, durante um noticiário no canal de televisão em que trabalhava.