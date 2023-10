Região rebelde de Idlib bombardeada após ataque em Homs

De Euronews

Enviado da ONU apela à "desescalada imediata" da violência. Putin envia mensagem de apoio a al-Assad

PUBLICIDADE

Uma série de bombardeamentos na região rebelde de Idlib, na Síria, fez pelo menos oito mortos e cerca de três dezenas de feridos.

O enviado especial da ONU, Geir Pedersen, apelou à "desescalada imediata" da violência no país.

O exército sírio tinha prometido "retaliar com firmeza" após o ataque com drones contra uma academia militar em Homs, durante uma cerimónia de conclusão de curso, que fez mais de 120 mortos e outros tantos feridos, de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

As autoridades sírias, que atribuem o atentado a "organizações terroristas", declararam três dias de luto nacional. O ataque não foi reivindicado.

O presidente russo, Vladimir Putin, enviou uma mensagem de condolências ao homólogo Bashar al-Assad, e reforçou o princípio da luta de ambos os países contra o terrorismo.