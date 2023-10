Balanço do terramoto no Afeganistão sobe para 2000 mortos

De Euronews

Segundo as autoridades talibãs, há mais de 2000 mortos a lamentar no sismo que abalou o oeste do Afeganistão. Centenas de pessoas estarão sob os escombros.

PUBLICIDADE

O balanço de vítimas mortais do terramoto que assolou o oeste do Afeganistão subiu para mais de 2000, segundo um porta-voz do governo talibã citado pela Associated Press.

Os números devem ser ainda mais graves, já que se estima haver centenas de pessoas debaixo dos escombros, segundo o mesmo porta-voz. O tremor de terra atingiu zonas remotas, de onde é difícil ter uma contagem dos danos.

O terramoto, de 6,3 graus na escala de Richter, terá destruído seis aldeias. Teve o epicentro a 40 quilómetros de Herat, a terceira maior cidade do Afeganistão, considerada a capital cultural do país, com quase dois milhões de habitantes.

Este é já um dos terramotos mais mortíferos a ter atingido o país. É o segundo grande sismo a atingir o Afeganistão desde o regresso dos talibãs ao poder, depois do terramoto do ano passado no sudeste do país, que fez cerca de mil mortos.