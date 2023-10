De Euronews

CSU e CDU vencem, sem surpresas, eleições regionais na Baviera e Hesse. Para o chanceler alemão a derrota espera-se pesada.

Na Alemanha, de acordo com as projeções das televisões públicas e sem surpresas, a CSU e a CDU venceram as eleições estaduais na Baviera e Hesse, respetivamente. O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, que as sondagens colocam em segundo lugar nas intenções de voto a nível nacional, terá conseguido resultados surpreendentes em ambas as regiões conservadoras.

Uma amostra do Estado da Nação. Estes escrutínio, em dois Estados ricos, são vistos como um barómetro do país. O governo do chanceler Olaf Scholz tem sido duramente criticado. As sondagens à boca das urnas apontam para resultados dececionantes para os partidos que compõem a coligão de centro esquerda que governa o país, da qual faz parte o SPD, os Verdes e o FDP.

A ministra do Interior, do governo central, Nancy Faeser, era a grande aposta do SPD na corrida a governador da Baviera. A crise migratória mostrou ser o seu calcanhar de Aquiles.

A coligação governamental, liderada por Scholz, tem afastado os eleitores devido a repetidas divergências públicas, nomeadamente no que se diz respeito a um plano para substituir sistemas de aquecimento alimentado a combustíveis fósseis por alternativas mais ecológicas.