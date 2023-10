Eleições na Baviera e Hesse são teste ao governo de Scholz

De Euronews

Esperam-se vitórias da direita em ambos os escrutínios, mas o apoio ao partido dominante na Baviera a CSU, deve cair.

PUBLICIDADE

O nível de apoio ao partido de centro-direita dominante na Baviera será observado de perto quando este estado da Alemanha for às urnas no domingo.

Espera-se que a União Social Cristã (CSU), liderada por Markus Söder, ganhe as eleições e renove a coligação com o partido Frei Wähler. Mas a popularidade caiu drasticamente nas últimas eleições e os media alemães especulam que Söder, poderá enfrentar um desafio à liderança se não houver uma melhoria significativa desta vez.

O desempenho do líder do Frei Wähler, Hubert Aiwanger, também vai ser analisado. Foi manchado por um caso político em que foi acusado de ter escrito um folheto com opiniões de extrema-direita quando era estudante, mas nega a acusação.

Os alemães votam igualmente no estado de Hesse, onde se espera que os conservadores ganhem novamente. Ambas as eleições são vistas como possíveis indicadores de até que ponto o apoio à coligação de centro-esquerda do Chanceler Olaf Scholz caiu a nível nacional.