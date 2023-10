Reino Unido: Ativista lança "chuva" de purpurina ao líder do partido Trabalhista

Jovem ativista surpreende líder Partido Trabalhista com "banho" de purpurina quando este se preparava para discursar.

PUBLICIDADE

Choveu purpurinas sobre Keir Starmer durante o congresso do Partido Trabalhista, em Liverpool. Um jovem ativista surpreendeu o líder da oposição no Reino Unido quando este se preparava para discursar. Enquanto era levado para baixo pelos seguranças, o jovem gritava que "a verdadeira democracia é gerida pelo povo". Os trabalhistas perderam quatro eleições nacionais consecutivas e este terá sido, provavelmente, o último encontro antes das eleições do próximo ano. Esta foi, provavelmente, a último encontro do partido antes das eleições do próximo ano.