As novas táticas da ofensiva russa

De Sasha Vakulina

Em vez de optarem por ataques ao estilo de ondas humanas, utilizam eficazmente sistemas de guerra eletrónica, contrabateria, preparação de artilharia e reconhecimento aéreo.

As operações ofensivas russas perto de Avdiivka demonstram a sua capacidade para aprender e aplicar lições táticas no campo de batalha na Ucrânia. As imagens geolocalizadas de 10 e 11 de outubro confirmam que as tropas russas avançaram para sudoeste de Avdiivka, perto de Sieverne, e para noroeste de Avdiivka, perto de Stepove e Krasnohorivka. No entanto, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, é pouco provável que estas adaptações se traduzam em ganhos operacionais e estratégicos mais alargados para as forças do Kremlin.

Sasha Vakulina analisa a questão.