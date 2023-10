Manifestantes exigem mais ação do governo contra o feminicídio

De Euronews

Marchas e protestos em várias cidades bósnias exigiam mais ações das autoridades contra os crimes de agressão sexual e violência contra as mulheres

Várias cidades da Bósnia-Herzegovina foram palco esta quarta-feira de manifestações e marchas contra o feminicídio, sob o lema "Nem mais uma".

Os organizadores dos protestos exigem ação do governo para reduzir os crimes deste tipo, alertando que 48 por cento das mulheres do país são vítimas de algum tipo de agressão sexual ou violência com base no género.

A grande maioria dos casos não é denunciada e, dos crimes que são relatados às autoridades, 70 por cento acabam por ter as investigações suspensas.