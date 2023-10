Situação humanitária cada vez mais complicada em Gaza

De euronews

Israel recusa qualquer apoio humanitário ao território enquanto o Hamas não libertar os reféns

PUBLICIDADE

A vida na Faixa de Gaza nunca foi fácil mas piorou consideravelmente com a ofensiva israelita, que isolou o território em resposta aos ataques do Hamas no fim de semana passado.

A região é habitada por mais de dois milhões de pessoas que ficaram sem acesso a bens de necessidade básica como água ou energia elétrica.

Ainda há lojas abertas e o grande desafio tem sido o fornecimento de energia elétrica. As reservas de combustíveis estão em níveis cada vez mais baixos e a prioridade passa naturalmente por abastecer hospitais e centros médicos.

Para a população local, comprar pão começa a ser um verdadeiro desafio. As filas nas padarias obrigam os locais a esperar várias horas.

A ONU apela à criação de corredores humanitários para evitar uma tragédia em Gaza mas Israel recusa qualquer apoio humanitário para a região enquanto não forem libertados os reféns do Hamas.