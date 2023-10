ONU teme a propagação da guerra entre Israel e o Hamas ao Líbano

De Euronews

A troca de tiros entre as forças israelitas e o hezbollah tem sido diária. Israel diz que responde às incursões aéreas no seu território.

Na iminência da operação militar terrestre israelita no norte de Gaza, a ONU teme que o conflito se propague ao Líbano.

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres diz que a morte do jornalista da Reuters no fogo cruzado entre Israel e o Hezbollah demonstra o "risco enorme" de tal cenário.

O jornalista da Reuters, Issam Abdallah, morreu na sexta-feira sob o efeito de um projétil supostamente disparado do lado israelita, mas não está totalmente claro.

O Hesbollah e as forças israelitas trocam tiros há vários dias. Segundo o exército israelita, durante a noite, foram atingidos vários alvos do Hezbollah como resposta a vários objetos voadores não identificados que se infiltraram no espaço aéreo israelita a partir do Líbano.

O fogo cruzado prossegue também entre Israel e Gaza, numa altura em que mais de um milhão de palestinianos procura refúgio no sul da Faixa de Gaza.

A ONU diz que antes mesmo da operação começar já havia mais de 400 mil habitantes de Gaza deslocados internamente após uma campanha massiva de ataques aéreos. António Guterres classificou a situação humanitária na Faixa de Gaza como “um nível perigosamente baixo”.

Segundo os media israelitas, os soldados que fizeram incursões terrestres em Gaza, terão encontrado corpos de israelitas desaparecidos desde o passado sábado, dia do ataque do Hamas em Israel.

Entretanto, Israel anunciou a morte de um dos principais responsáveis do Hamas. Em comunicado, o exército diz que foram atacadas as bases de comando do movimento palestiniano e anuncia a morte de Mourad Abou Mourad, que seria o chefe das operações aéreas em Gaza, responsável por uma grande parte da ofensiva do Hamas sobre Israel do último sábado.