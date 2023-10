Catástrofes causaram perdas agrícolas de biliões de euros

De Euronews

Pela primeira vez, há uma estimativa do impacto das catástrofes na agricultura mundial: nos últimos 30 anos, perderam-se cerca de 3,6 biliões de euros de colheitas e de produção animal.

De acordo com um relatório das Nações Unidas, as secas são responsáveis por quase metade dos custos, mas as inundações, as tempestades, as pragas, as crises sanitárias e as guerras estão a ter um impacto crescente.

"As catástrofes estão a produzir níveis sem precedentes de danos e perdas na agricultura em todo o mundo. A gravidade e frequência crescentes, de 100 por ano na década de 1970 para cerca de 400 eventos por ano nos últimos 20 anos, afetam os sistemas agroalimentares em múltiplas dimensões, comprometendo a segurança alimentar e minando a sustentabilidade do setor agrícola", sublinhou Maximo Torero, Economista-Chefe da Organização para a Alimentação e Agricultura da ONU (FAO).

O relatório da FAO salienta que quando os perigos se manifestam, podem produzir impactos em cascata em vários sistemas e setores. Entre os fatores relacionados com o risco de catástrofes estão as alterações climáticas, a pobreza e a desigualdade, o crescimento demográfico e as emergências sanitárias causadas por pandemias.