Manifestações pró-Palestina em várias cidades da Europa

A guerra no Médio Oriente deu origem a novas manifestações, no meio de apelos ao respeito pelos direitos humanos. Centenas de pessoas concentraram-se em cidades como Barcelona e Londres em apoio aos palestinianos.

Alemanha

Na cidade de Dusseldorf, cerca de 700 pessoas reuniram-se para uma manifestação pró-palestiniana. A manifestação foi pacífica. Os participantes agitaram bandeiras e gritaram " Palestina Livre" e "Viva a Palestina".

O Tribunal Administrativo de Hessen confirmou a proibição de uma manifestação pró-palestiniana em Frankfurt. A polícia evacuou a Praça da Ópera, a pedido do tribunal, que justificou a sua decisão com uma ameaça iminente à segurança pública, na sequência de incidentes ocorridos em manifestações semelhantes.

Espanha

Centenas de pessoas percorreram as ruas de Barcelona expressando o seu apoio ao povo palestiniano. Entre os manifestantes, encontravam-se cidadãos palestinianos acompanhados por imigrantes de outros países árabes, bem como espanhóis.

O protesto começou no bairro de Raval, onde vive uma grande comunidade árabe, e terminou em frente ao edifício da representação regional da União Europeia no centro da cidade.

Reino Unido

Milhares de pessoas reuniram-se no centro de Londres para um protesto pró-palestiniano, apesar da polícia ter avisado que quem mostrasse apoio ao Hamas poderia ser preso. Os participantes, que se reuniram perto da sede da BBC News durante a manhã, iniciaram uma marcha pela capital britânica antes de uma manifestação à tarde perto do Parlamento e do gabinete e residência do Primeiro-Ministro Rishi Sunak em Downing Street.