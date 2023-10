Putin prepara visita a Pequim para participar no fórum "Uma Faixa, Uma Rota"

De Euronews

A visita do presidente russo também serve para sublinhar o apoio da China a Moscovo durante a guerra na Ucrânia.

Líderes de vários países emergentes chegam a Pequim para participar na reunião da Iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota", do líder chinês Xi Jinping, que visa construir infraestruturas e expandir a influência da China no estrangeiro.

As conversações em Pequim entre os ministros dos Negócios Estrangeiros da Rússia e da China prepararam o caminho para uma visita de Vladimir Putin ao evento. O Presidente russo elogiou recentemente as ambições estratégicas do presidente Xi Jinping.

“Algumas pessoas consideram que se trata de uma tentativa da República Popular da China de colocar alguém sob o seu controlo, mas nós vemos o contrário, vemos apenas um desejo de cooperação. As nossas próprias ideias sobre o desenvolvimento da União Económica Eurasiática, por exemplo, sobre a construção de uma Grande Eurásia, coincidem plenamente com as ideias chinesas", declarou Putin numa entrevista aos meios de comunicação social estatais chineses.

Os dois países estabeleceram uma aliança informal contra os Estados Unidos e outras nações democráticas, que é agora complicada pela guerra entre Israel e o Hamas. A China tem procurado equilibrar os seus laços com Israel. O Irão, que mantém relações estreitas com o Hamas, é apoiado pela Rússia.