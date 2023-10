Recontagem de votos arrefece euforia do centro-esquerda na Polónia

De Euronews

A contagem final só será conhecida esta noite ou amanhã de manhã.

Os primeiros dados oficiais das eleições legislativas na Polónia arrefecem a euforia da oposição. Depois de contados mais de setenta por cento dos votos, não é totalmente claro que as formações de centro-esquerda ultrapassem confortavelmente o ultraconservador Lei e Justiça, o partido no poder e o claro vencedor das eleições. Na imprensa e nas ruas especula-se sobre uma mudança de rumo político liderada pelo antigo primeiro-ministro Donald Tusk.

"No que me diz respeito, estou muito feliz e acredito que finalmente a Polónia se vai aproximar da Europa, que vamos ser respeitados, que os bons tempos vão voltar e que vamos pôr fim à Idade Média", diz Aleksandra Metlewicz, arquiteta de interiores.

"Estou desiludida com os resultados mas aceito a escolha democrática. São apenas resultados de sondagens mas, mesmo assim, indicam uma vitória daqueles que se intitulam "oposição democrática. Penso que o meu partido também é democrático. Votei no Lei e Justiça”, diz Elzbieta Szadur-Urbanska, psicóloga.

Os oito anos do Lei e Justiça no poder foram caracterizados por um confronto contínuo da Polónia com a União Europeia. Embora essa posição lhes tenha retirado alguns votos, paradoxalmente, poderiam sobreviver apoiando-se na coligação de extrema-direita, que os obrigaria a endurecer ainda mais as suas políticas.

Mas o cenário pode mudar. Se a coligação de esquerda vencer, o governo será liderado por Donald Tusk, que foi primeiro-ministro polaco entre 2007 e 2014 e depois presidente do Conselho Europeu durante cinco anos.

