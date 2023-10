Feira do Livro de Frankfurt já abriu as portas

De Euronews

Os grandes temas deste ano incluem a inteligência artificial, as alterações climáticas e a luta contra o populismo e o extremismo. A Eslovénia é o convidado de honra.

PUBLICIDADE

A edição 75ª Feira do Livro de Frankfurt foi inaugurada na ontem à noite pela Comissária Federal da Cultura, Claudia Roth.

A abertura contou com a presença de Natasa Pirc Musar, presidente da Eslovénia, o país convidado de honra deste ano, e do filósofo esloveno Slavoj Zizek.

Durante a feira, os visitantes são convidados a participar em debates literários e políticos. Espera-se que muitos autores apareçam para apresentar os seus livros. Entre eles, está o escritor indiano-britânico Salman Rushdie.

Os grandes temas da feira do livro incluem a inteligência artificial, as alterações climáticas e a luta contra o populismo e o extremismo.

Antes da abertura da Feira, o diretor Juergen Boos condenou o terror do Hamas contra Israel. "Condenamos também aqueles que financiam o terror", afirmou. Boos expressou a sua solidariedade para com todas as pessoas em Israel e na Palestina que sofreram com a guerra.

O Chanceler Olaf Scholz cancelou a sua participação na cerimónia de abertura por causa da viagem de curta duração a Israel e ao Egito.

A Feira termina no próximo domingo.