Cientistas testam peixes perto da central de Fukushima

Uma equipa de peritos das Nações Unidas reuniu esta quinta-feira amostras de peixe na província japonesa de Fukushima para avaliar o impacto da descarga no mar de água radioativa tratada pelo Japão.

Cientistas de China, Coreia do Sul e Canadá observaram as amostras recém-saídas de um barco no porto a cerca de 50 quilómetros da central, que foi destruída pelo terremoto e tsunami de 2011.

É o primeiro estudo desde a primeira descarga da central nucelar, em agosto. A medida deu origem a críticas dos pescadores locais, e levou a China e a Rússia a suspenderam as importações de marisco japonês. O Japão afirma que as descargas não são prejudiciais para os seres humanos ou para o ambiente.

A Agência Internacional Energia Atómica revelou que as amostras serão enviadas para laboratórios de diferentes países e disse que não esperava encontrar níveis elevados de radioatividade quando os testes estiverem concluídos.