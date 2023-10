Nokia vai eliminar 14.000 postos de trabalho

De Euronews

Gigante filandesa anuncia forte redução nos efetivos para fazer face a abrandamento no investimento na 5G

PUBLICIDADE

A Nokia anunciou que vai eliminar até 14 mil postos de trabalho para fazer face ao abrandamento do negócio das infra-estruturas móveis.

A gigante finlandesa das telecomunicações tem, em particular, que lidar com uma redução no investimento na 5G por parte dos operadores na América do Norte.

A Nokia apresentou um programa que prevê uma redução de custos de até 1.200 milhões de euros até 2026, com especial incidência nas redes móveis.

A empresa filandesa registou uma queda de 69% nos lucros do terceiro trimestre de 2023, para 133 milhões de euros, em comparação com o ano anterior.