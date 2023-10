De Euronews, AP

A chefe do governo italiano anunciou que se separou do seu companheiro de longa data depois de um programa de televisão ter transmitido vídeos em que ele faz comentários obscenos a colegas mulheres.

A primeira-ministra italiana separou-se do seu companheiro e pai da sua filha, o jornalista Andrea Giambruno, depois de um programa de televisão satírico ter divulgado imagens que o mostram a fazer comentários obscenos a colegas do sexo feminino.

A notícia da separação apareceu na página inicial da maioria dos meios de comunicação italianos na manhã desta sexta-feira. A relação de Giorgia Meloni com Giambruno foi posta sob escrutínio no início deste ano, quando o jornalista fez alguns comentários controversos sobre as mulheres e a violação.

Na sequência da violação de duas jovens no sul de Itália, Giambruno disse que as mulheres deviam abster-se de beber e de se embebedar se quisessem evitar "o lobo" - uma declaração que foi amplamente criticada por culpar as mulheres pelas agressões sexuais.

Na altura, Meloni defendeu-o, dizendo que a sua intenção foi partilhar o tipo de conselho que qualquer mãe - incluindo a sua - teria dado. Meloni disse também que o companheiro podia dizer o que quisesse e que ela não respondia pelos seus comentários.

Mas as últimas revelações do programa de televisão Striscia la Notizia parecem ter sido a gota de água para Meloni. A emissora Mediaset, propriedade do falecido Silvio Berlusconi, transmitiu duas noites de programação sobre Giambruno esta semana, utilizando clips e áudio de bastidores.

Nas imagens e no áudio, Giambruno pode ser ouvido a contar às colegas sobre o seu caso com uma colega de trabalho e a pedir-lhes que se juntem à sua relação aberta, bem como a perguntar-lhes insistentemente se tinham um parceiro.

Meloni e Giambruno estavam juntos há quase uma década e têm uma filha de 7 anos, Ginevra.

Embora não tenha comentado o motivo da separação e não tenha referido ao programa de televisão, Meloni publicou uma declaração no X, anunciando que a relação com Giambruno tinha terminado.

"A minha relação com Andrea Giambruno, que durou quase dez anos, termina aqui", escreveu, agradecendo pelos "anos maravilhosos" que passaram juntos e pela sua filha.

Disse que tinham tomado direções diferentes "há já algum tempo" e que era altura de o reconhecer. Acrescentou que "defenderá a todo o custo" a amizade e a filha de ambos.