Joe Biden recebe Ursula von der Leyen e Charles Michel na Casa Branca

Impasse no Congresso trava ajudas internacionais à Ucrânia e Israel

No meio do bloqueio que se vive no Congresso norte-americano, que trava nomeadamente os apoios internacionais de Washington, Joe Biden recebeu na Casa Branca os líderes da União Europeia.

"Estamos a trabalhar dia e noite para ajudar os mais vulneráveis na Palestina, responder às necessidades mais urgentes e promover a transição para relançar o processo de paz assente na solução dos dois Estados", declarou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

"Os Estados Unidos e a União Europeia estão a aumentar de forma significativa a ajuda humanitária aos civis em Gaza. É crucial perante o sofrimento que vemos", apontou Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.

Tanto Joe Biden, como Ursula von der Leyen e Charles Michel, sublinharam o direito de Israel a defender-se face à ameaça do Hamas, assim como o apoio incondicional à Ucrânia frente à Rússia.

A presidente da Comissão Europeia salientou ainda que "estes conflitos demonstram a necessidade de enfrentá-los em conjunto".