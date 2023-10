Qual é a dimensão da Faixa de Gaza?

A população da Faixa de Gaza recebeu ordens para evacuar o norte do território. Que distância pode separar os habitantes de uma operação do exército israelita no norte?

No dia 13 de outubro, Israel pediu aos habitantes do norte da Faixa de Gaza que evacuassem a zona e se dirigissem para o sul do território antes de um provável ataque.

Mas qual é a distância entre a fronteira sul de Gaza e a fronteira norte? Qual é a dimensão deste pequeno território em comparação com as grandes cidades da Europa, por exemplo?

Com uma superfície de 365 km2, a Faixa de Gaza tem aproximadamente o tamanho de uma cidade como Toulon, em França, um pouco mais do dobro do tamanho da região de Bruxelas, a capital da Bélgica, ou metade do tamanho de Madrid.

O norte do enclave situa-se a 40 km do sul do território em linha reta e tem 12 km de largura no seu ponto mais largo.

Pouco mais de dois milhões de pessoas vivem nestes 365 km2. Com 21.034 habitantes por km2, a Faixa de Gaza é uma zona muito densamente povoada. A área metropolitana de Toulon, que cobre quase a mesma superfície, tem apenas 1 214 habitantes por km2.

Paris, uma cidade densa e altamente urbanizada, concentrada em 105 km2, tem 20 360 habitantes por km2, enquanto Bruxelas tem 7 530 habitantes numa área de 33 km2.

A maioria dos habitantes da Faixa de Gaza vive nas zonas urbanas no norte do território, nomeadamente na cidade de Gaza, onde viviam 778.000 pessoas antes do início do conflito. A evacuação do norte de Gaza implicaria a deslocação de cerca de 1,1 milhões de pessoas.

Carte de la bande de Gaza montrant la zone que l'armée israélienne a ordonné aux habitants d'évacuer, et la zone d'aide humanitaire annoncée par l'armée israélienne Sabrina Blanchard, Maxence D'Aversa / AFP

No entanto, a situação crítica na Faixa de Gaza significa que as pessoas não estão mais seguras no sul do que no norte, independentemente da distância.