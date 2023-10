Prémio Princesa das Astúrias da Concórdia distingue ONG "Mary's Meals"

A Euronews falou com dois dos responsáveis em África desta ONG que leva alimentos às crianças necessitadas de todo o mundo.

A Euronews veio até Oviedo, em Espanha, onde são entregues os Prémios Princesa das Astúrias 2023. Falámos com os vencedores na categoria "Concórdia" - Mary's Meals, uma organização sem fins lucrativos sediada na pequena cidade escocesa de Dalmally, mas cujo alcance é muito maior.

O principal objetivo da Mary's Meals é fornecer uma refeição diária às crianças em idade escolar. A organização opera em dezoito dos países mais pobres do mundo.

Falámos com dois dos diretores da Mary's Meals em África - Amina Iddy Swedi, do Quénia, e Panji Chipson Kajani, da Zâmbia.

Charlotte Lam, Euronews: Antes de mais, parabéns. Qual é a sensação de estar aqui em Espanha a receber um prémio tão prestigiado?

Panji Chipson Kajani, diretor da Mary's Meals na Zâmbia: Na Mary's Meals, sentimo-nos muito honrados e humildes por sermos reconhecidos com o prémio da Concórdia, mas não é algo que tomamos como garantido, pois é graças a todo o apoio que recebemos de todo o mundo, de todos os tipos de pessoas, que temos agora este prémio.

Amina Iddy Swedi, directora da Mary's Meals no Quénia: Queria acrescentar algo ao que o Panji disse. A palavra "concórdia" significa juntar as pessoas e, quando olhamos para o modelo da Mary's Meals, trabalhamos com comunidades e voluntários, por isso estou muito entusiasmada porque está de acordo com o que o nome "concórdia" significa. Estou muito contente por estar aqui.

A história da origem da Mary's é bastante notável: Ao ver o que se passava na Bósnia nos anos 90, o diretor executivo Magnus MacFarlane-Barrow, juntamente com o irmão, começou a angariar ajuda e entregou-a pessoalmente no local. Gostaria de saber: O que a atraiu para a Mary's e para esta linha de trabalho?

Amina Iddy Swedi:A Mary's Meals tem uma visão muito clara, que consiste em fornecer refeições nos locais de ensino. Normalmente, quando me fazem essa pergunta, inverto-a e pergunto "o que é que me fez ficar depois de todos estes anos?". Estou a trabalhar neste momento no Quénia, é um lugar que tem sido marginalizado. Consegui ver o impacto em tempo real, desde 2018, quando começámos naquela região em particular, até agora. Por isso, sinto-me muito honrada em trabalhar com a Mary's Meals.

Panji Chipson Kajani: Por formação, sou educador, por isso sinto-me inspirado sempre que vejo intervenções que pretendem levar a educação às crianças. Sou natural do Malawi. A alimentação escolar da Mary's Meals começou no Malawi e vi os benefícios em primeira mão. Além disso, esta é uma das poucas intervenções no mundo cujos resultados podem ser vistos quase instantaneamente e isso tem-me mantido ativo nos últimos 12 anos.

Por falar em resultados, a cerimónia de entrega de prémios reconheceu a Mary's Meals pelo seu "modelo operacional inovador e eficaz que permite uma utilização ótima dos recursos". O que é que torna o modelo desta organização sem fins lucrativos diferente dos outros?

Amina Iddy Swedi: Gostaria de referir um ano recente, 2020, quando a Covid aconteceu e todas as escolas foram fechadas. Trabalhamos com comunidades muito marginalizadas e sabíamos que, depois da Covid, iríamos encontrar uma comunidade muito adormecida. Estávamos com dúvidas sobre como poderíamos avançar.

A Mary's Meals é uma organização que assenta na organização comunitária. Amina Iddy Swedi Diretora da Mary's meals no Quénia

O que aconteceu foi que estabelecemos uma parceria com a comunidade e foi ela quem criou um modelo que nos permitiu continuar a alimentar as crianças enquanto estavam em casa. Por isso, para mim, a Mary's Meals é uma organização que assenta na organização comunitária, o que, por sua vez, leva à apropriação pela comunidade.

Isso leva-me à minha próxima pergunta. Panji, têm sido uns anos difíceis a nível global. Sabemos que os elevados níveis de inflação e o aumento do custo de vida estão a contribuir para a fome a nível mundial. De que forma é que os recentes acontecimentos mundiais, desde a pandemia à guerra na Ucrânia, passando pelos bloqueios alimentares, afetaram ou alteraram a missão da Mary's Meals?

Panji Chipson Kajani: Felizmente, devido ao modelo localizado que utilizamos, à boa gestão que aplicámos e aos recursos que recebemos, apesar da turbulência na economia global, as pessoas continuaram a confiar em nós e, porque continuam a confiar em nós, continuam a avançar com estes pequenos presentes e, quando os recebemos, continuamos a poder cumprir a nossa promessa às crianças, por isso estamos gratos às pessoas de todo o mundo por continuarem a confiar em nós, mesmo com a turbulência na economia global.

A situação de insegurança alimentar está a alastrar e a atingir novos níveis em muitos países. Neste preciso momento, assistimos a uma crise humanitária crescente no Médio Oriente. Como vê o futuro?

Amina Iddy Swedi: Neste momento, neste espaço em que nos encontramos, e ainda bem que o mencionou, há crises e inflação a acontecer. A nossa primeira prioridade na Mary's Meals é manter a promessa às crianças que alimentamos atualmente, pelo que tentamos fazê-lo tanto quanto possível. Por exemplo, este ano tivemos uma inflação elevada nos alimentos, mas o nosso objetivo tem sido manter a promessa a estas crianças. O nosso objetivo também é crescer, mas a primeira prioridade é manter a promessa a estas crianças que alimentamos atualmente.

Panji Chipson Kajani: Só para acrescentar ao que a Amina disse, a Mary's Meals é um programa centrado nas necessidades. Reconhecemos que há muitas crianças a precisar de alimentos e, por isso, temos de ter uma forma robusta de selecionar os alvos para podermos chegar aos mais vulneráveis e acreditamos que, neste momento, o estamos a conseguir.

Não temos planos imediatos para ir a Gaza, mas estamos a monitorizar a situação muito, muito de perto. Panji Chipson Kajani Diretor da Mary's meals na Zâmbia

Porque queremos chegar aos mais vulneráveis, estamos continuamente a avaliar e a reavaliar, por isso, se houver oportunidades e recursos, devemos chegar aos mais necessitados, como na situação de que estamos a falar em Gaza. Não temos planos imediatos para lá ir agora, mas estamos a monitorizar a situação muito, muito de perto.

As questões globais como a fome no mundo podem estar a causar uma saturação em algumas pessoas. Sabem que está a acontecer, mas não é da sua esfera de ação. Como é que vocês, na Mary's Meals, e como indivíduos, mantêm o público em geral envolvido e como mantêm esta questão nas mentes das pessoas?

Amina Iddy Swedi: A nossa estrutura de angariação de fundos centra-se nas pessoas , ou seja, nos doadores individuais, como você e eu, e temos visto estabilidade nesse campo, ao passo que se sente algum cansaço por parte dos doadores institucionais. Podemos continuar a inspirar as pessoas e, por isso, a fadiga dos doadores é limitada quando se olha para as coisas dessa forma.

Panji Chipson Kajani: A viagem começa com um passo, mas pode acabar com milhares de quilómetros. Por isso, o que desejamos é partilhar esta história. A história da alegria que advém da alimentação escolar. Alimentação mais educação é igual a esperança e quando partilhamos essa história criamos discípulos, que por sua vez criam outros discípulos e, ao fazê-lo continuamente, estamos a revigorar-nos mutuamente para lidar com o problema do cansaço.