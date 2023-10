Massa e Milei vão disputar segunda volta na Argentina

De Euronews

O atual ministro da Economia da argentina venceu a primeira volta das presidenciais deste domingo e vai enfrentar na segunda volta com o economista ultraliberal Javier Milei.

Com cerca de 99 por cento dos votos contabilizadas, Sergio Massa obteve 36,7%, seguido por Milei, com 30%, e por Patricia Bullrich 23,8%.

A vitória do ministro da economia foi recebida com surpresa tendo em conta os níveis de inflação recorde registados no último ano.

Cerca de 35,4 milhões de argentinos foram chamados a votar, além de eleger o presidente e o vice-presidente, para renovar 130 das 257 cadeiras da Câmara dos Deputados e 24 das 72 do Senado, e para nomear 43 representantes argentinos no Parlamento do Mercosul.